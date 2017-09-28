Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde uzun namlulu silah ile bu silaha ait mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda merkeze bağlı Kaymaklı köyü Sütlüce mezrasında arama tarama faaliyeti icra edildiği aktarılan açıklamada, "Aramada AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, bu silaha ait şarjör ve 30 mermi ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.