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Hakkari'de PKK'ya ait silah ve giyim malzemeleri ele geçirildi

Hakkari'nin Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda silah ve giyim malzemesi ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

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Hakkaride PKKya ait silah ve giyim malzemeleri ele geçirildi

Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığı terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve finans kaynaklarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Şemdinli ilçesi Bağlar köyünde dün bir şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 11 bin 689 puşi ve 780 eşofman altı ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince 9 Şubat günü il merkezine bağlı Ağaçdibi köyü Balık Tepe kırsalında yapılan aramada kalaşnikof piyade tüfeği bulundu.

Bir kişi gözaltına alındı

Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Çukurca İlçesinde "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.  

Kaynak: AA

Etiketler: Hakkari, PKK, terör örgütü, terör operasyonları, Çukurca
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