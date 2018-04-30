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Hakkari'de PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar bulundu

Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçesinde düzenlenen terör örgütü PKK operasyonunda teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı düzenekleri imha edildi.

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Hakkaride PKKlı teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar bulundu

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 29 Nisan'da Yüksekova ilçesi Yeşildere Mahallesi Yeşildere Caddesi'ndeki Hacı Abdullah Camisi yakınında bulunan bir evin önünde kablo düzeneğinin olduğu yönündeki ihbar üzerine güvenlik güçleri bölgede inceleme başlattı.

Yapılan çalışmada 2 yangın tüpü içerisine tuzaklanmış basma düzenekli el yapımı patlayıcı tespit edildi.

Aynı gün Şemdinli ilçesi Altınsu köyü kırsal alanında yürütülen arazi arama tarama faaliyetinde de tuzaklanmış el yapımı patlayıcı bulundu.

Patlayıcılar, güvenlik önlemlerinin ardından olay yerinde imha edildi.

Kaynak: AA  

Etiketler: Yüksekova, terör, PKK, operasyon
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