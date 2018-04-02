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Buradasınız : » » Hakkari'de PKK/KCK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de PKK/KCK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de terör örgütü PKK/KCK'ya operasyonda, el yapımı patlayıcı madde ve silah ele geçirildi.

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Hakkaride PKK/KCKya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkar İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerini deşifre etmek ve engellemek için çalışmalarını sürdürüyor.

30 Mart'ta Yüksekova İlçesi Akocak Köyü Sülük Mezrası'nda yapılan arama tarama faaliyeti kapsamında 1 LMGK marka makineli tüfek, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör ve 2 savunma tipi el bombası ele geçirildi.

Şemdinli İlçesi Altınsu Köyü İncesu mezrasında 31 Mart'ta  yapılan arama tarama faaliyetinde ise, toprağa gömülü halde 12 kilogramlık tüpe tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Güvenlik güçleri tespit edilen EYP'yi olay yerinde imha etti.

Kaynak: AA

Etiketler: silah, PKK, mühimmat, kck, Hakkari, eyp, operasyon
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