Hakkari'de PKK/KCK terör operasyonu

Hakkari İl Jandarma ekipleri, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Hakkari Oğul köyü İnek Tepe bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde tespit edilen 2 sığınakta, 9 adet anti-tank roketatar mühimmatı, 1 adet anti-personel roketatar mühimmatı, 10 adet roketatar sevk fişeği, 9 adet el bombası, bin 800 adet bixi mühimmatı, 750 adet doçka mühimmatı, 1 adet doçka namlusu, 2 adet akü, 500 metre kablo, 3 adet kırıcı delici, 10 adet kırıcı delici aletinin ucu, 25 metre havalandırma borusu, 1 adet havalandırma aspiratörü, 15 adet ampul, 3 adet mutfak tüpü, bin kilogram pirinç, 4 bin kilogram un, 200 kilogram nohut, 200 kilogram mercimek, 200 kilogram kuru fasulye, 100 kilogram tuz ve 60 kilogram çay ele geçirildi.

Kaynak: AA