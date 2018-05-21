  • 21 MAYIS 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.53
    EURO 5.323
  • BIST 102410.3
    ALTIN 187.196
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Hakkari'de PKK operasyonunda çok sayıda mühimmat bulundu

Hakkari'de PKK operasyonunda çok sayıda mühimmat bulundu

Hakkari Şemdinli'de düzenlenen terör örgütü PKK operasyonunda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hakkaride PKK operasyonunda çok sayıda mühimmat bulundu

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 20 Mayıs'ta Şemdinli ilçesi Çatalca köyü kırsalında icra edilen arama tarama faaliyetinde, 5 el bombası, 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 14 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör, 416 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait fişek, 8 şarjör kütüklüğü, 2 şarjör kılıfı, 2 telsiz, gece görüş dürbünü, dürbün, kamera, kameraya ait 10 hafıza kartı, 300 metre kablo, 9 bin 200 lira, 2 fotoğraf makinesi bataryası, radyo, 2 USB kablo, 6 şarj kablosu, akım ölçer, güneş paneli, şemsiye, elektrikli fünye, 7 çanta, uyku tulumu, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi bulundu.

Kaynak: AA 

Etiketler: Hakkari, şemdinli, PKK, operasyon
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER