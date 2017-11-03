  • 03 KASIM 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Hakkari'de PKK operasyonunda 10 gözaltı

Hakkari'de PKK operasyonunda 10 gözaltı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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Hakkaride PKK operasyonunda 10 gözaltı

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, dün il merkezi ve Çukurca ilçesinde “PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan aranan kişileri yakalamak amacıyla sürdürülen operasyon sonucunda 10 kişinin gözaltına alındığı, 1 kişinin ise arandığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yakalanan şahısların ikamet adreslerinde yapılan aramada 13 adet cep telefonu, 1 adet (Geçici Köy Koruculuğu görevinde zimmetli) AK-47 uzun namlulu silah, bu silaha ait 4 şarjör ve 150 fişek, 5 adet dijital materyal, 2 adet bilgisayar ile bölücü terör örgütüne ait afiş ve bez parçaları ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Kaynak: AA

Etiketler: PKK, Hakkari, gözaltı
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