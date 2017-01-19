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Hakkari'de patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, güdümlü hava savunma roketi ile çok miktarda patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

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Hakkaride patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, güdümlü hava savunma roketi ile çok miktarda patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, 17-18 Ocak'ta 2. Hudut Tugay Komutanlığınca, Çukurca ilçesi Kazan Vadisi'nde "Şehit Piyade Yüzbaşı Özgür Özekin Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda yapılan arama tarama faaliyetleri kapsamında 3 ayrı sığınak tespit edildi.

Sığınaklarda, güdümlü hava savunma roketi, 2 el yapımı patlayıcı, 45 kilogram amonyum nitrat, 5 kilogram C4 tipi plastik patlayıcı, 9 TNT tahrip kalıbı, 10 kilogram toz patlayıcı, 5 RPG-7 roketatar mühimmatı, 324 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 391 biksi makineli tüfek fişeği, 43 büyük boy pil, 21 elektrikli fünye, 15 metre çoklu patlayıcı kablosu ile çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.

Etiketler: Hakkari, Çukurca, operasyonda, güdümlü hava savunma roketi, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme
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