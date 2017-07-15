Hakkari'de patlayıcı yapımında kullanılan malzeme bulundu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmede, dünkü yurt içi olaylara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Bitlis'in Tatvan ilçesinde güvenlik güçlerince yapılan arazi aramasında bulunan mutfak tüpü ve 25 kilogram amonyum nitratla güçlendirilmiş 3 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik kuvvetlerince icra edilen arazi aramasında, 6 el yapımı patlayıcı düzeneği ve patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.