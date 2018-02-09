  • 09 ŞUBAT 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.84
    EURO 4.691
  • BIST 113590.27
    ALTIN 161.949
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Hakkari'de patlayıcı madde yüklü minibüs imha edildi

Hakkari'de patlayıcı madde yüklü minibüs imha edildi

Hakkari Çukurca'da güven güçlerinin arazi aramasında patlayıcı madde yüklü minibüs ele geçirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hakkaride patlayıcı madde yüklü minibüs imha edildi

Mehmetçik, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'yla bölgeyi adım adım terör örgütü PYD/PKK'dan temizlerken, güvenlik güçleri de yurt içinde PKK'lı teröristlere darbe üstüne darbe vuruyor.

Şırnak merkezdeki operasyonda 11 adet havan mühimmatı, 12 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 60 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, dört adet el yapımı patlayıcı, 25 kilo amonyum nitrat, bir kilo C3 plastik patlayıcı, 120 metre kablo ve 42 adet pil ele geçirildi.

Tunceli Nazımiye'de, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen arazi aramasında da bir adet tabanca, beş adet tabanca fişeği, bir adet dürbün ve muhtelif malzemesi bulundu.

Van Çatak'ta belirlenen sığınakta, iki adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 80 kilo amonyum nitrat, 116 adet pil ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hakkari Çukurca'da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen patlayıcı madde yüklü minibüs imha edildi.

Üç sığınakta da 60 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, çok miktarda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman tespit edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: terör operasyonları, patlayıcı, Hakkari, Çukurca
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER