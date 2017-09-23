Hakkari'de patlamaya hazır RPG-7'ler bulundu

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz merkez Taşbaşı köyü Melüde Deresi kenarına bölücü terör örgütü mensuplarınca bırakılmış 21 patlamaya hazır RPG-7 antitank mühimmatı, 3 sırt çantası, şemsiye, akımölçer, 4 bin metre uzunluğunda kablo ve 55 metre uzunluğunda hortum ele geçirilmiş olup, ele geçirilen malzemeler Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından olay yerinde imha edilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."