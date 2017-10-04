  • 04 EKIM 2017, ÇARŞAMBA

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Hakkari'de patlama: 4 şehit

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 4 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

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Hakkaride patlama: 4 şehit

Hakkari'deki terör saldısında 4 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesi Güvenli mevkisinde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettiği belirtildi.

Açıklamada, "El yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 askeri personel şehit olmuş, 4 askeri personel ise yaralanmıştır. Yaralı personellerin tedavileri sevk edildikleri Yüksekova Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı. 

Etiketler: Yüksekova, saldırı, patlama, Hakkari
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