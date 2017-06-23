Hakkari'de özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Hakkari merkez ile ilçelerinde bazı alanların 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Hakkari'de faaliyet gösteren terör örgütlerinin son zamanlarda gerçekleştirdikleri terör ve yıldırma saldırılarının kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başladığı belirtildi.

Saldırılar neticesinde vatandaşların, ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadır. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının sürdürülmesi, devlet ve milletimizin her türlü terör tehdidi ve saldırısından korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince il merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki 25 bölgenin, 28 Haziran'dan 12 Temmuz gün bitimine kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirilen açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı vurgulandı.

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye Valiliğin internet adresinden ulaşılabilecek.