Hakkari'de 'öz yönetim' ilanına ilişkin davada hapis cezası

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin, 25 Mart 2016'da sanıklar eski Belediye Başkanı Dilek Hatipoğlu, Nurullah Çiftçi, Ali Tetik, Hamide Özer, İlhan Kaynak, Devrim Ecer'e "suç işlemeye tahrik", "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlarından verilen 15'er yıl hapis cezası ile tutuksuz sanıklar Cihan Kahraman ve Erdem Şahin hakkındaki beraat kararını bozarak, dosyayı Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

Bozma kararına uyarak sanıkların yeniden yargılamasına başlayan Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün karar duruşması görüldü.

Tutuklu sanıklar Hatipoğlu, Çiftçi, Tetik, Özer, Kaynak ve Ecer, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlanırken, tutuksuz sanıklar Kahraman ve Şahin ile avukatlar salonda hazır bulundu.

Savunmaların ardından dosyadaki incelemesini tamamlayan mahkeme heyeti "terör örgütüne üye olmak" suçundan eski Belediye Başkanı Dilek Hatipoğlu ile Belediye Meclis Üyesi Nurullah Çiftçi'ye 11 yıl 3'er ay, Ali Tetik ve Hamide Özer'e 10'ar yıl, İlhan Kaynak ve Devrim Ecer'e de "terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütü adına suç işlemek" suçundan 5'er yıl hapis cezası verdi.

Tutuksuz sanıklar Cihan Kahraman ile Erdem Şahin ise beraat etti.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığının sözde "öz yönetim" ilanına ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede sanıkların, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Kaynak:AA