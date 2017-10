Hakkari'de "Narkomobil WhatsApp ihbar hattı" kuruldu

Hakkari Emniyet Müdürlüğünce, narkotik suçlarla daha etkin mücadele edilmesi amacıyla "Narkomobil WhatsApp ihbar hattı" oluşturuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, teknolojinin geliştiği günümüzde vatandaş ile Emniyet Müdürlüğü arasındaki iletişim mesafesini azaltarak, narkotik suçlarla mücadeleyi daha etkin kılmak amacıyla narkomobil hattının vatandaşların hizmetine açıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Narkotik suçlarla mücadele ederken vatandaşlarımızla el ele verip ve onların desteğini alarak 'Gelecek İçin Hep Birlikte' sloganıyla bize 7 gün 24 saat ulaşılabilecektir. Çağımızın gerekliliklerinden ve sosyal medyanın en etkili araç olması sebebiyle kullanım kapsamı geniş olan anlık mesajlaşma programı WhatsApp messenger ile vatandaşlarımız narkotik suçlarla mücadele aşamasında, suçun işlenmesi sırası ve öncesinde metin, görüntü, video ile konumu an be an bizimle paylaşması narkotik suçların engellenmesinde daha etkin olacaktır. Bu ihbar hattı ile bilgi veren şahısların kimlikleri gizli tutulacak, sesli arama şeklinde de ihbarlar verilebilecektir. Narkotik ekiplerine hızlı şekilde ihbarlar ulaştığı için suçlularla mücadele anında olacaktır."

Açıklamada, bu kapsamda narkotik suçlarla mücadeleyi en etkili biçimde genele yaymak, iletişimdeki mesafeyi kısaltarak ulaşılabilirliği kolaylaştırmak için kurulan "0552 155 30 30" hattının 24 saat aktif halde vatandaşların hizmetinde olacağı ifade edildi.