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Hakkari'de köylerin çehresi değişiyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, KÖYDES kapsamında yürütülen çalışmalarla köyler daha yaşanabilir hale getiriliyor.

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Hakkaride köylerin çehresi değişiyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında yürütülen çalışmalarla köylerin çehresi değişiyor.

Alt ve üst yapı sorununu büyük ölçüde bitirecek projelerin hayata geçirildiği ilçede, KÖYDES çerçevesinde bu yıl yaklaşık 9 milyon lira harcanarak 5 köy yoluna 20 kilometre sıcak asfalt döküldü, 5 farklı köy yolunda da 22 kilometre sathi kaplama asfalt çalışması yapıldı.

Köylerin yeni görünüme kavuşmasını sağlayan çalışmalar kapsamında 3 köye kanalizasyon hattı döşendi, 15 köyde içme suyu için yeni tesis, 3 köyde stabilize yol çalışması ve üç köprü, bazı köylerde de sulama kanalı ile çevre düzenlemesi yapıldı.

"Köydeki insanımız şehirdeki konfora kavuşacak"

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmaların sadece ilçe merkeziyle sınırlı kalmadığını belirterek, şunları ifade etti:

"Artık Yüksekova ilçe merkezinde yaşayan 70 bin nüfusa değil, 120 bin nüfuslu Yüksekova'nın tüm köşelerine hizmet götürmeyle ilgili son sürat devam ediyoruz. Bu yıl KÖYDES çalışmalarımızda tüm köylerde yapılan yollarda ağırlıklı olarak BSK dediğimiz sıcak asfalt kaplama çalışması başlattık, bundan sonra bu çalışmalar artarak devam edecek. İnsanımız şehir merkezinde hangi konforda yaşıyorsa köydeki insanımızda aynı konfora kavuşacak ve yaşayacak."

Çalışmaların sadece yollarla ilgili olmadığını ve vatandaşların evinde 24 saat su akacağını söyleyen Kaşıkçı, yolların dört dörtlük olacağını, köy içi düzenlemelerle ilgili çalışmaların da sürdüğünü kaydetti.

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