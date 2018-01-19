Hakkari'de köy yolunda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

İlçe merkezinden 25 kilometre mesafedeki Akocak köyüne giden okul servisi, kar ve tipinin kapattığı köy yolunda mahsur kaldı.

İhbar üzerine kaymakamlık tarafından olay yerine yönlendirilen İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından araçları kara saplanan öğrencilere ulaştı.

Aracı, iş makinesi yardımıyla çıkaran ekipler, mahsur kalan öğrencilerin köylerine ulaşmasını sağladı.

Öğrencilerden Ersin Güven, gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun kar nedeniyle yolda kaldıklarını ve yaklaşık iki saat sonra ekiplerin yardımıyla köylerine ulaştıklarını belirterek, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA