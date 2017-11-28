  • 28 KASIM 2017, SALI

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Hakkari'de kayalıktan düşen asker şehit oldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kayalıktan düşen asker şehit oldu.

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Hakkaride kayalıktan düşen asker şehit oldu

Hakkari Çukurca'nın kırsal kesiminde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda arama tarama faaliyeti yürüten asker, kayalıktan düştü.

Ağır yaralanan asker, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak şehit düştü.

Kaynak:AA

Etiketler: Hakkari, hakkari şehit, Çukurca
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