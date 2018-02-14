Hakkari'de kar yağışı

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 3 köy ile 8 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Kar yağışı sabah saatlerinde yerini soğuk havaya bıraktı.
Kaynak: AA
Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle 3 köy ile 8 mezra yolu ulaşıma kapandı.
Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 3 köy ile 8 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Kar yağışı sabah saatlerinde yerini soğuk havaya bıraktı.
Kaynak: AA