  • 03 KASIM 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere 1 aylık yasak

Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere 1 aylık yasak

Hakkari Valiliği çadır kurma, stant açma ve oturma eylemi gibi eylem ve etkinliklerin bir ay süreyle yasaklandığını duyurdu.

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Hakkaride gösteri ve yürüyüşlere 1 aylık yasak

Hakkari'de çadır kurma, stant açma ve oturma eylemi gibi eylem ve etkinliklerin bir ay süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, anayasa ile kurulan hür demokrasi düzeni, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketleri sebebiyle, Bakanlar Kurulu kararınca ülke genelinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildiği anımsatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak miting, basın açıklamaları, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri 3 Kasım-2 Aralık tarihlerinde 30 gün süre ile mevzuat hükümleri doğrultusunda izne bağlanmasına, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler ise aynı hükümler doğrultusunda Hakkari il merkezi ve ilçelerinde 3 Kasım-2 Aralık tarihlerinde 30 gün süreyle yasaklanmıştır." 

Kaynak: AA

Etiketler: Hakkari, hakkari eylem yasağı
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