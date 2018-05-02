  • 02 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Hakkari'de FETÖ'ye yönelik operasyon: 2 gözaltı

Hakkari'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 1'i ihraç edilmiş 2 polis gözaltına alındı.

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Hakkaride FETÖye yönelik operasyon: 2 gözaltı

Hakkari ve İstanbul İl Emniyet Müdürlükleri ekipleri, FETÖ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

1 Eylül 2016 tarihinde yayınlanan 672 sayılı KHK ile meslekten ihraç edilen 1 komiser yardımcısı 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 27 Nisan 2018 günü İstanbul Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Soruşturma kapsamında Yüksekova'da bir komiser yardımcısı da gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Hakkari, İstanbul, fetö
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