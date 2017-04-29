Hakkari'de çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda, 2 uzun namlulu silah, 6 RPG-7 roket başlığı, 77 el bombası ile çok sayıda mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda Soğuksu köyü kırsalında teröristlere ait silah ve mühimmatların saklandığına dair bilgi edinilmesi üzerine bölgede arama yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Arama sonucu bixi marka uzun namlulu silah ve buna ait bin 150 mühimmat ile 10 şarjör, AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve buna ait bin 300 mühimmat, 6 RPG-7 roket başlığı, 12 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 50 el bombası fünyesi, 12,7 milimetre 560 uçaksavar mühimmatı, 14,5 milimetre 38 doçka mühimmatı, topuk koparan mayını, 82 TNT'li fünye, 41 fünyeli ve 36 fünyesiz el bombası, 105 elektrikli fünye, 4 şarjör kütüklüğü, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan bin metre elektrik kablosu, 3 büyük boy pil ve 40 koli bandı, piknik tüpü, 2 uyku tulumu ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir." AA