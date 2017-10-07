Hakkari'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda 6 Ekim'de merkeze bağlı Ördekli ve Kaymaklı köyleri ile Sütlüce ve Doğanlı mahallelerinde arazi arama tarama faaliyeti icra edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Arama neticesinde el bombası, bilgisayar, flaş bellek, akü, 4 örgütsel doküman, 20 AK-47 kaleşnikof marka uzun namlulu silaha ait fişek, 60 adet 9 milimetre çapında fişek, 20 M16 uzun namlulu silaha ait fişek, şarjör, 2 örgütsel kıyafet, 2 sırt çantası, çadır, 20 pil, şemsiye ve çok sayıda tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."