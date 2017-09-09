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Hakkari'de çekicinin geçişi sırasında patlama: 3 yaralı

İki işçinin yaşamını yitirdiği terör saldırısında zarar gören aracı almak için köye giden çekicinin geçişi sırasında yola tuzaklanan patlayıcı infilak etti, 3 kişi yaralandı.

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Hakkaride çekicinin geçişi sırasında patlama: 3 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki terör saldırısında zarar gören aracı almak için bölgeye giden çekicinin geçişi sırasında, teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 6 Eylül'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda zarar gören VEDAŞ'a ait aracı almak için Çobanpınar köyü kırsalına giden çekicinin geçişi sırasında, teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcı infilak etti.

Patlama sonucu çekicide bulunan Sabri Özatlı, Yaşar Arslan ve İsa Alıcı yaralandı.

Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Arslan ve Alıcı'nın tedavilerinin ardından taburcu edildiği, Özatlı'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

Türkiye-İran sınırında bulunan Onbaşılar köyü yakınındaki Çobanpınar Piyade Hudut Karakoluna bağlı Dolavere Tepe Üs Bölgesi'nde, enerji nakil hattında çalışan VEDAŞ işçilerine ait araca PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 2 işçi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 3 işçi yaralanmıştı. AA

Etiketler: Hakkari, Yüksekova, saldırı, yola döşenen patlayıcı, vedaş
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