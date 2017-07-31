Hakkari'de "ByLock" kullanan şüpheli teslim oldu

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çalışmalar kapsamında 28 Temmuz 2017 günü ilimiz merkezde FETÖ/PDY bölücü terör örgütüne müzahir şahısların kendi aralarında haberleşmek için kullandıkları 'ByLock' isimli programı kullandığı tespit edilen bir şahıs Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüze gelerek teslim olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.''