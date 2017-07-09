  • 10 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.622
    EURO 4.131
  • BIST 100084.37
    ALTIN 141.193
Buradasınız : » » Hakkari'de bir terörist yakalandı

Hakkari'de bir terörist yakalandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir teröristin sahte kimlikle yakalandığı bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hakkaride bir terörist yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada, Hakkari ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bölücü terör örgütüPKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik müşterek çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda Şemdinli ilçesinde, bölücü terör örgütünün Suriye'deki kolu içerisinde silahlı faaliyet gösteren kadın teröristin sahte kimlikle yakalandığı ifade edilen açıklamada, teröristin, gerekli adli tahkikatın yürütülmesi amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne intikal ettirildiği kaydedildi.

Etiketler: Hakkari, Terörle Mücadele, terörist yakalama
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER