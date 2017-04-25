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Buradasınız : » » Hakkari'de bir terörist yakalandı

Hakkari'de bir terörist yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir teröristin, güvenlik güçlerince yakalandığı bildirildi.

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Hakkaride bir terörist yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan çalışmalar neticesinde 2015 yılı içerisinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne katılan E.Ş. isimli bölücü terör örgütü mensubunun Yüksekova ilçesine geldiği yönünde bilgi edinilmesi üzerine, 24 Nisan günü Esendere yolunda silahsız ve teçhizatsız yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." AA

Etiketler: terörist, terör, Hakkari
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