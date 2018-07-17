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Hakkari'de bin kişiye istihdam

Hakkari Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, il merkezi ve 3 ilçede Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında bin kişinin işe alınacağını açıkladı.

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Hakkaride bin kişiye istihdam

Hakkari Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il merkezi, Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerinde kamu kurumlarında, Toplum Yararına Programı (TYP) çerçevesinde çalıştırılmak üzere bin kişinin istihdam edileceği bildirildi.

Son gün 21 Temmuz

Noter huzurunda çekilecek kura ile alımların yapılacağı belirtilen açıklamada, başvuruların bugün başladığı ve 21 Temmuz Cumartesi gününe kadar devam edeceği aktarıldı.

Açıklamada, il merkezinde 400, Çukurca ilçesinde 100, Şemdinli ilçesinde 200 ve Yüksekova ilçesinde 300 kişinin işe alınacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

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