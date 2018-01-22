Hakkari'de bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Valilikten, Hakkari sınırlarında faaliyet gösteren bölücü terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin, son zamanlarda yaptıkları terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilemesi nedeniyle bazı tedbirler alındığı belirtildi.

Tedbirler kapsamında, kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki 31 bölgenin, 24 Ocak Çarşamba günü saat 00.01'den 7 Şubat Çarşamba günü saat 23.59'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesi yasaklandı.

"Özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye valiliğin internet sitesinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA