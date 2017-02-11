  • 11 ŞUBAT 2017, CUMARTESI

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Hakkari'de bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Hakkari merkez ve ilçelerinde bazı alanlar 15 gün süreyle, "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

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Hakkaride bazı alanlar &quot;özel güvenlik bölgesi&quot; ilan edildi

Hakkari merkez ve ilçelerindeki bazı alanların 15 gün süreyle, "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yaptıkları terör ve yıldırma eylemlerinin, ilin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilediği belirtildi.

Bu eylemler neticesinde vatandaşların ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince Hakkari merkez ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarında bulunan 24 bölgenin 12 Şubat 2017 saat 00:00:01’den 26 Şubat 2017 saat 23:59:59’a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı duyuruldu.

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlere ilişkin detaylı bilgiye valiliğin internet adresinden ulaşılabilir. AA

Etiketler: Hakkari, özel güvenlik bölgesi
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