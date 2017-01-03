Hakkari'de aranan FETÖ'cü yakalandı

Hakkari'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "1 Ocak'ta ilimiz Depin polis kontrol ve uygulama noktasında yapılan uygulamalarda B.E. isimli şahsın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı tespit edilmiş, yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.