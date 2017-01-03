  • 04 OCAK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 3.593
    EURO 3.739
  • BIST 76618.2
    ALTIN 133.577
Buradasınız : » » Hakkari'de aranan FETÖ'cü yakalandı

Hakkari'de aranan FETÖ'cü yakalandı

Hakkari'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan şüpheli yakalandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Hakkaride aranan FETÖcü yakalandı

Hakkari'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "1 Ocak'ta ilimiz Depin polis kontrol ve uygulama noktasında yapılan uygulamalarda B.E. isimli şahsın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı tespit edilmiş, yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Etiketler: FETÖ operasyonu, PDY
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER