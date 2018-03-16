  • 16 MART 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.921
    EURO 4.819
  • BIST 117216.28
    ALTIN 165.465
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Hakkari'de annelere ve anne adaylarına hediyeler dağıtıldı

Hakkari'de annelere ve anne adaylarına hediyeler dağıtıldı

Hakkari Belediyesi, yeni doğan bebeklerin ailelerine maddi ve manevi katkı sağlamak amacıyla "Hoş Geldin Bebek" projesini hayata geçirdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hakkaride annelere ve anne adaylarına hediyeler dağıtıldı

Hakkari'de Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim'in Belediye Başkan Vekili olarak İçişleri Bakanlığınca görevlendirilmesinin ardından hizmet atağına geçen Hakkari Belediyesi, alt ve üst yapı hizmetlerinin yanı sıra sosyal projeleri de uyguluyor.

Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, yeni doğan bebeklerin ailelerine maddi ve manevi destek sağlamak için uygulanan proje kapsamında, hastanede kadın doğum servisindeki hastaları ziyaret etti.

Ekipler, burada sohbet ettikleri yeni doğum yapan annelere ve anne adaylarına içinde bebek malzemelerinin bulunduğu çeşitli hediye paketleri verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Hoş Geldin Bebek projesi, Hakkari
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER