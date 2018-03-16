Hakkari'de annelere ve anne adaylarına hediyeler dağıtıldı

Hakkari'de Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim'in Belediye Başkan Vekili olarak İçişleri Bakanlığınca görevlendirilmesinin ardından hizmet atağına geçen Hakkari Belediyesi, alt ve üst yapı hizmetlerinin yanı sıra sosyal projeleri de uyguluyor.

Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, yeni doğan bebeklerin ailelerine maddi ve manevi destek sağlamak için uygulanan proje kapsamında, hastanede kadın doğum servisindeki hastaları ziyaret etti.

Ekipler, burada sohbet ettikleri yeni doğum yapan annelere ve anne adaylarına içinde bebek malzemelerinin bulunduğu çeşitli hediye paketleri verdi.

Kaynak: AA