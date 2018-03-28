Hakkari'de 72 okula spor malzemesi dağıtıldı

Hakkari Yüksekova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın desteğiyle 140 bin lira harcanarak alınan masa tenisi, voleybol, futbol, basketbol ve badminton alanlarında kullanılan spor malzemeleri okullara teslim edildi.

Ayrıca ilçe merkezi, belde ve köylerdeki 8 okulda da 160 bin lira harcanarak keman, bağlama, gitar, darbuka, davul, erbane, piyano, org seti, ud, ney, kaval, sipsi ve tambur gibi enstrümanların yanı sıra nota tahtası ve sehpası ile ses sisteminin yer aldığı sınıflar oluşturuldu.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ve şube müdürleri ile Kamışlı İlk ve Ortaokulu'ndaki müzik sınıfının açılışına katıldı.

Burada kurulan sınıfı gezen Kaşıkçı, Yüksekova'nın ilkleri yaşamaya ve zorları başarmaya devam ettiğini söyledi.

Kaşıkçı, okullara her türlü enstrümanın olduğu ve çocukların da bu malzemelerden yararlanacağı bir sistem hazırladıklarını dile getirdi.

Kaşıkçı ve beraberindekiler, müzik dinletisi ve anaokulu ziyaretinin ardından Sabancı İlk ve Ortaokulu'na geçerek, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

Burada farklı spor dallarıyla uğraşan öğrencilerin isteklerini dinleyen Kaşıkçı, her zaman gençlerin, çocukların, sporun ve sanatın yanında olduklarını vurguladı.

Daha sonra Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek kursları gezen Kaşıkçı, kurslarda kadınların farklı sanat ve meslekler öğrendiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA