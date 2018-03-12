Hakkari'de 7 metreyi bulan karla zorlu mücadele

İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, terörle mücadelenin zorlu koşullara rağmen başarılı bir şekilde yürütüldüğü askeri üs bölgesi ile köy ve mezraların kar nedeniyle kapanan yollarının ulaşıma açılması için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Ekipler, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Köşkönü ve Pınargözü köylerine bağlı İncecik ile Kışlacık mezralarının yolunu ulaşıma açtı.

Kar kalınlığının yer yer 7 metreye ulaştığı bölgelerde iş makineleriyle çalışan ekipler, Mirgezer bölgesindeki askeri üs bölgesi ve yaylaların yolunun açılması için de çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA