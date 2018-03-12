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Buradasınız : » » Hakkari'de 7 metreyi bulan karla zorlu mücadele

Hakkari'de 7 metreyi bulan karla zorlu mücadele

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu askeri üs bölgesi ve köy yolları, ekiplerin çalışmalarıyla ulaşıma açılıyor.

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Hakkaride 7 metreyi bulan karla zorlu mücadele

İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, terörle mücadelenin zorlu koşullara rağmen başarılı bir şekilde yürütüldüğü askeri üs bölgesi ile köy ve mezraların kar nedeniyle kapanan yollarının ulaşıma açılması için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Ekipler, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Köşkönü ve Pınargözü köylerine bağlı İncecik ile Kışlacık mezralarının yolunu ulaşıma açtı.

Kar kalınlığının yer yer 7 metreye ulaştığı bölgelerde iş makineleriyle çalışan ekipler, Mirgezer bölgesindeki askeri üs bölgesi ve yaylaların yolunun açılması için de çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Hakkari, kar, hava durumu
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