Hakkari'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari Valilikten yapılan açıklamada, saat 15.30 sıralarında Şemdinli ilçesi Uğuraçan köyü Meydan Tepe bölgesinde 6 teröristin İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edildiği belirtildi.

Teröristlerin, hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı da Twitter hesabından 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini paylaştı.

Hakkâri/Şemdinli kırsalına, 09 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; bölücü terör örgütü mensubu altı terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/MlWQgFKsh8 — TSK (@TSKGnkur) 9 Temmuz 2018

Kaynak: AA