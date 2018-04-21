Hakkari'de 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi için yürütülen çalışmalar sürüyor.

Erdemli mezrası kırsalında 20 Nisan'da icra edilen arama tarama faaliyetinde 2 çuval içerisinde 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.

Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Ketina Hudut Karakol Komutanlığı tarafından aynı tarihte yürütülen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan bir kişi tespit edildi.

Güvenlik güçlerini fark eden zanlı, yük hayvanının üzerindeki malzemeleri atarak Irak topraklarına kaçtı.

Olay yerinde yapılan incelemede üzerinde "U.S.A" ibaresi bulunan 219 tabanca üst kızağı bulundu.

Kaynak: AA