Hakkari'de 5 el yapımı patlayıcı imha edildi

Irak sınırından PKK'lı teröristlerin geçişlerinin önlenmesi amacıyla Çukurca ve Şemdinli ilçesi kırsalında başlatılan operasyonlar devam ediyor.

2. Hudut Tugay Komutanlığı, 19 Mart'ta Çukurca ilçesinin Irak sınırındaki 2 bin 200 rakımlı Altın ve Şen Tepe ile 3. Piyade Tümen Komutanlığı Şemdinli ilçesi Derecik Beldesi Balkaya Dağları bölgesinde teröristlere operasyonda biri kar altına tuzaklanmış 5 el yapımı patlayıcı tespit etti.

Patlayıcılar, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi tarafından yerinde imha edildi.

Altın ve Şen Tepe ile Balkaya Dağları'nda şimdiye kadar teröristler tarafından tuzaklanan 27 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Yüksekova ilçesindeki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na bağlı 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca, PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına 10 Mart'ta başlatılan hava destekli operasyon sürüyor.

Kaynak: AA