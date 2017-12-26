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Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi.

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Hakkaride 4 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde 23 ve 25 Aralık tarihlerindeki "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlerce yapılan taciz atışı ve sızma girişimine karşılık verilmesi sonrası 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde güvenlik güçleri tarafından PKK/PYD-YPG mensubu bir terörist yakalandı.

Yasa dışı sınır geçişleri

Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından gün içerisinde yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 480 kişi gözaltına alındı.

Bu kişilerden 316'sı Suriye'den Türkiye'ye, 10'u ise Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunurken yakalandı.

Irak'tan Türkiye'ye geçmeye çalışan bir, Yunanistan'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 40, Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 113 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: terör operasyonu, Hakkari
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