  • 31 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Hakkari'de 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Hakkaride 4 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında Hakkari'nin merkez Oğul köyü kırsalında operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda, "Piro Amed" kod adlı Abdullah Sönmez ile beraberindeki "Mordem", "Zagros" ve
"Cemal" kod adlı teröristlerin etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, Sönmez'in özel harekat polisi Muhammet Ali Mevlüt Dündar'ın şehit edildiği saldırının ve Hakkari Çukurca yolunda askeri konvoya yönelik, 2 askerin şehit edildiği terör eyleminin faali olduğunun tespit edildiği kaydedildi. 

Etiketler: Hakkari, terör operasyonu
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