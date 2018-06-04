Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt içinde bulunan bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlara hız kesmeden devam ediyor.

TSK'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda güvenlik güçleri tarafından Hakkari Şemdinli'de tespit edilen 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Hakkâri/Şemdinli kırsalında güvenlik güçleri tarafından tespit edilen silahlı bölücü terör örgütü mensubu üç terörist etkisiz hale getirilmiş, bölgede icra edilen arazi aramasında iki kullanılmış AT-4 tanksavar silahı ele geçirilmiş, dokuz EYP tespit edilerek imha edilmiştir. pic.twitter.com/grn5Df6mDv