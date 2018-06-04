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Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri Hakkari Şemdinli'de düzenlenen terör operasyonunda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Hakkaride 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt içinde bulunan bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlara hız kesmeden devam ediyor.

TSK'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda güvenlik güçleri tarafından Hakkari Şemdinli'de tespit edilen 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

 


 

Operasyonda ayrıca AT-4 tanksavar silahı ele geçirilirken, 9 el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilerek imha edildi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: tsk, şemdinli, Hakkari
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