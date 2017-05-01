  • 01 MAYIS 2017, PAZARTESI

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Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Çukurca ilçesinde silahlı insansız hava aracı tarafından Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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Hakkaride 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin kırsal kesiminde PKK'lı teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

Irak sınırındaki operasyonlar esnasında silahlı insansız hava aracı tarafından Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesi Hore tepede bir grup terörist tespit edildi.

Söz konusu bölgeye silahlı insansız hava aracı tarafından yapılan operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Etiketler: Hakkari, Çukurca, terörist
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