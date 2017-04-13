Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde Han Tepe Üs Bölgesi'ne sızmaya çalışan PKK’lı terörist, tank atışıyla vurularak etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak sınırından Türkiye'ye, Çukurca ilçesinin Çağlayan Deresi yatağından sızmaya çalışan PKK'lı 2 terörist, Han Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerce fark edildi.
Teröristlerden biri tank atışıyla vurularak etkisiz hale getirildi.
Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.
Şemdinli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde askeri üs bölgesine sızmaya çalışan 2 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şemdinli ilçesinde Derecik Gerden Tepe Üs Bölgesi'ne sızmaya çalışan 2 terörist, askerlerce fark edildi.
Güvenlik güçleri 2 teröristi etkisiz hale getirdi.
Çukurca ilçesinde Han Tepe Üs Bölgesi'ne sızmaya çalışan bir PKK’lı terörist etkisiz hale getirilmişti. AA