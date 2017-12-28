Hakkari'de 2 üs bölgesine saldırı

Çukurca'da Zer Tepe ve Kırmızıkaya Üs bölgelerine bir grup terörist tarafından ateş açıldı.
Çıkan çatışmada 6 asker yaralandı.
Yaralılar, Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Bölgede geniş çaplı operasyon sürüyor.
TRT HABER
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce iki üs bölgesine düzenlenen saldırıda 6 asker yaralandı.
Çukurca'da Zer Tepe ve Kırmızıkaya Üs bölgelerine bir grup terörist tarafından ateş açıldı.
Çıkan çatışmada 6 asker yaralandı.
Yaralılar, Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Bölgede geniş çaplı operasyon sürüyor.
TRT HABER
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