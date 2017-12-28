Hakkari'de 2 üs bölgesine saldırı

Çukurca'da Zer Tepe ve Kırmızıkaya Üs bölgelerine bir grup terörist tarafından ateş açıldı.

Çıkan çatışmada 6 asker yaralandı.

Yaralılar, Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bölgede geniş çaplı operasyon sürüyor.

TRT HABER

