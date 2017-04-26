Hakkari'de 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Hakkari'de PKK'lı teröristlere yönelik devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19'a yükseldi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Çukurca ilçesindeki Güven Dağı'nın güneybatısında bulunan, Irak'ın kuzeyindeki Hore Tepe bölgesinde insansız hava aracı tarafından tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi. Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Chameju bölgesinde sabah saatlerinde insansız hava aracı tarafından tespit edilen 6 terörist de hava harekatıyla etkisiz hale getirilmiş, 2 sığınak ile bir mağara imha edilmişti.

Güvenlik güçlerince iki gündür yürütülen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19 oldu.

- Operasyon

Çukurca'nın Pirinçeken bölgesinde dün askeri üs bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirilmişti.

İnsansız hava aracı ile takip edilen teröristlerden 3'ü Irak'ın kuzeyindeki Nirveseytu Tepe civarında 3'ü de Yayladere mevkisinde düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirilmişti.

Devam eden operasyonda Şemdinli'nin güneyinde bulunan Irak'ın kuzeyindeki Hakurk Armush bölgesinde insansız hava aracı tarafından tespit edilen 5 terörist de hava harekatıyla etkisiz hale getirilmişti.