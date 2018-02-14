Hakkari'de 19 çuval amonyum nitrat ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz merkez Biçer Mahallesi'nde bulunan bir depoda yapılan aramada, bölücü terör örgütüne müzahir şahıslar tarafından saklandığı değerlendirilen ve patlayıcı yapımında kullanılan 19 çuval içerisinde toplam 950 kilogram amonyum nitrat maddesi ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Kaynak: AA