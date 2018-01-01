Hakkari'de 167 kilogram eroin ele geçirildi

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

2 kişi gözaltına alındı, adli soruşturma devam ediyor

Açıklamada, "29 Aralık 2017'de Hakkari-Van karayolu üzerinde durumundan şüphe edilerek durdurulan bir araçta 'Colt' isimli narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada 167 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir. 2 kişi gözaltına alınmış olup, konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.

Kaynak: AA