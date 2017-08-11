  • 11 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Hakkari'de 15 günlük 'özel güvenlik bölgesi' ilanı

Hakkari merkez ve ilçelerindeki bazı alanların, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

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Hakkaride 15 günlük özel güvenlik bölgesi ilanı

Hakkari merkez ve ilçelerindeki bazı alanların, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il sınırları içinde faaliyet gösteren terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin son zamanlardaki terör ve yıldırma saldırılarının kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi.

Bu saldırılar neticesinde vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldıkları kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadır. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki 26 bölgenin 12 Ağustos 00.00'dan 26 Ağustos saat 00.00'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirilen açıklamada, vatandaşların belirtilen alanlara izinsiz girmesinin yasaklandığı vurgulandı.

Söz konusu alanlara ilişkin detaylı bilgiye valiliğin internet sitesinden ulaşılabilecek.

Etiketler: Hakkari, özel güvenlik bölgesi
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