  • 05 NISAN 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Hakkari'de 120 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Hakkari'de 120 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Hakkari'de terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi için yürütülen çalışmalarda, 120 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

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Hakkaride 120 kilogram patlayıcı ele geçirildi
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. 
 
Şemdinli ilçesine bağlı Çatalca köyü Güvenli mezrasında icra edilen arama tarama faaliyetinde 2 antitank roketatar mühimmatı, 2 roketatar sevk fişeği, 20 kilogramlık 6 el yapımı patlayıcı, 6 ateşleme kablosu, pil bloku, ateşleme düzenekli el telsizi, 6 seri patlatma cihazı ile 60 metre kablo ele geçirildi. 
 
Kaynak: AA
Etiketler: hakkari terör operasyonu, patlayıcı
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