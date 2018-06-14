Hakkari'de 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralı

Hakkari Çukurca’nın Irak sınırındaki Zengil Tepe üs bölgesine, bugün PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Irak topraklarından atılan güdümlü füzeyle yapılan saldırıda, 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı.

Saldırının ardından bölgeye takviye birlikler ile Kobra helikopterler sevk edildi.

Yaralı askerler, bölgeden alınarak Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Hakkari Valiliği’nden açıklama

Hakkari Valiliği saldırıya dair açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“4.06.2018 günü ilimiz Çukurca ilçesi Zengil Tepe üs bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucu 1 askerimiz şehit olmuş, 4 askerimiz yaralanmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.”

Kaynak: DHA/TRT Haber