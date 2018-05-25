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Hakkari Yüksekova’da elektrik telleri yer altına alınıyor

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) tarafından Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki elektrik tellerinin yer altına alınması için ilk kazı çalışmasına başlandı.

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Hakkari Yüksekovada elektrik telleri yer altına alınıyor

VEDAŞ Hakkari İl Müdürlüğü tarafından Yüksekova ilçe merkezinde belirli yerlerde elektrik tellerinin yer altına alınması için ilk kazı çalışmalarına başlandı.

VEDAŞ Hakkari İl Müdürü İsmail Özdemir, ilçenin önemli cadde ve mahallelerinde elektrik tellerinin yeraltına alınmaya başladığını belirterek, vatandaşlara kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Özdemir, “Yüksekova Cengiz Topel Caddesi ve ara sokaklar olmak üzere yaklaşık 10 milyonluk şebekemizi yer altına alma projemiz var. Mor Mühendislik Firması tarafından işe bugün itibarıyla başlandı. İlçede yer altı çalışması için bütün kurumlarla birlikte biz de belediye ile yer altına inecek çalışmalarımıza bugün başladık. Zor ve meşakkatli bir iş, Yüksekova halkımızdan sabır ve anlayış bekliyoruz” dedi. 

Kaynak: İHA

Etiketler: Yüksekova, Van, elektrik teller
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